31-годишен съдия от София получи тежката задача да свири дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив от втория кръг на плейофите във втората четворка на Първа лига, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за Венцислав Митрев, който получи доверието на Съдийската комисия към БФС за този двубой. Това ще е първо пловдивско дерби в кариерата на Митрев.

Любопитното е, че през настоящия сезон той не е свирил мач с участието на Локомотив Пловдив. Три пъти е ръководил срещи на Ботев, като в тях "канарчетата" записват една победа (2:1 срещу Лудогорец) и две загуби (1:2 от ЦСКА 1948 и 2:3 от Локомотив София).

Най-интересният мач за футболния запалянко от Пловдив е в неделя (3 май) от 16:10 часа на стадион "Христо Ботев".

Ето всички назначения за срещата:

3 май 2026 г., неделя, 16:15 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Цветан Кръстев Кръстев