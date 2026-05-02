Ботев Пловдив приема Локомотив Пловдив в дербито от 32-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 3 май от 16:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. С оглед на големия зрителски интерес към срещата, ПФК Ботев Пловдив призовава феновете да дойдат възможно най-рано на стадиона, за да се избегнат струпвания по входовете.

В съботния ден касата ще работи 10 до 18 часа. В деня на мача касите ще отворят по-рано от обичайното, за да няма струпване на желаещи да закупят билети, съобщиха от "жълто-черния" клуб. В 12:00 часа ще отвори фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Организация за дербито на Пловдив

в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“

в 9:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 9:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори паркингът (паркинг билети може да закупите онлайн тук на цена от 10 евро)

в 12:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 14:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн тук.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат единствено през бариерата на ул. "Варшава“. Паркинг билети можете да вземете на касата на стадиона до края на днешния ден, както и онлайн.