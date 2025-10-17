ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенове на Ботев: Излишно е да навлизаме в полемика с кюстендилските демагози
Автор: Стойчо Генов 08:42Коментари (5)1417
©
Клуб на привържениците на Ботев Пловдив започна кампания за набиране на средства за хореография в предстоящото градско дерби срещу Локомотив.

Най-интересният за футболен Пловдив мач е на 1 ноември от 14.45 часа и ще се играе на стадион "Локомотив".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:

Приятели,

Започваме кампания за набиране на средства за предстоящото ни дерби.

Излишно е да навлизаме в полемика с кюстендилските демагози, защото доминацията ни по трибуните говори повече от всяка изписана дума.

Нека отново покажем кой е номер едно !

За Ботев, за Пловдив !

IBAN: BG11UNCR70001522124939
13.10.2025
Ние, дънните риби обичаме шестоъгълния! Насладата е вечна,
+1
 
 
Виж ти, каква изненада! Клуб 500 вече е 5 500! Ами инфлация, няма как...
0
 
 
Индианците има да избиват безброй комплекси, Кънчева поляна, 7:3, Локо шампион Ботявъ Б група, Петата и купата завинаги е черно бяла, 6:0. Това са все резили в тяхната градина, нормално комплекса срещу Локомотив да им е номер едно в живота.
0
 
 
Три изречения, а комплексите личат от километри... Жълти утайки сопотски, мятащи ракети срещу противниковите публики, къзето има и малки деца... Дегенерати нещастни.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
 Три от най-големите легенди на Ботев ще наградят Неделев, Минков и Видев
 Илиян Филипов се снима с временния треньор на Ботев и обяви: Продължаваме напред!
 Венци Стефанов: Съветвам Филипов да не дърпа дявола за опашката! Имам доказателства! Същият човек е действал и във Враца
 Гонзо с експресна реакция след питането на ПФК Ботев, ето го отговора
 Стадионите на Ботев и Локо приемат мачове под егидата на ФИФА
