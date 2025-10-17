Фенове на Ботев: Излишно е да навлизаме в полемика с кюстендилските демагози

© Клуб на привържениците на Ботев Пловдив започна кампания за набиране на средства за хореография в предстоящото градско дерби срещу Локомотив.



Най-интересният за футболен Пловдив мач е на 1 ноември от 14.45 часа и ще се играе на стадион "Локомотив".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:



Приятели,



Започваме кампания за набиране на средства за предстоящото ни дерби.



Излишно е да навлизаме в полемика с кюстендилските демагози, защото доминацията ни по трибуните говори повече от всяка изписана дума.



Нека отново покажем кой е номер едно !



За Ботев, за Пловдив !



IBAN: BG11UNCR70001522124939