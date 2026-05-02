Второто за сезона домакинство на Ботев срещу градския си съперник Локомотив най-вероятно няма да надмине посещаемостта от първия мач на стадион "Христо Ботев". Тогава дербито бе посетено от 14 000 зрители и завърши 1:1. Предстоящият сблъсък между двата пловдивски гранда е в неделя от 16,15 часа на "Колежа".

От ПФК Ботев обявиха колко са продадените билети 24 часа преди Битката за Пловдив.

Те са точно 2 974. От клуба уточниха, че касите на стадиона ще отворят утре в 9:00 часа, а пропуски се продават и онлайн тук.

"Да напълним "Колежа“ и да подкрепим Лъчезар Балтанов и момчетата му", призоваха още от ПФК Ботев.