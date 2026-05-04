Ръководството на ПФК Ботев (Пловдив) не остана доволно от съдийските отсъждания по време на градското дерби срещу Локомотив, загубено вчера с 0:2 на стадион "Христо Ботев". Огромните претенции на "жълто-черните" са към VAR рефера Станимир Тренчев, който според тях е помрачил двубоя с отмяната на гола на Франклин Маскоте. Това личи и от материала, поместен в официалния сайт на ПФК Ботев.
"Дербито на Пловдив бе помрачено от меко казано спорните решения на съдийската бригада. Това едва ли е изненада за някой с оглед компрометирания VAR-съдия Станимир Тренчев, ощетявал многократно Ботев Пловдив през годините", написаха от клуба.
Относно отмененото попадение на Маскоте "канарите" написаха следното: След 5-минутно гледане на ситуацията компрометираният Станимир Тренчев и компания отмениха попадението, а множеството телевизионни повторения така и не убедиха в правотата на решението.
Малко по-различно мнение обаче изразиха от Клуба на привържениците на Ботев Пловдив
"За пореден път отборът ни не отговаря на нивото на публиката. Ние винаги сме там и никога не разочароваме! Ботев загуби от Локомотив пред 10000 свои фенове. Поклон пред всеки един жълто-черен фен!", написаха в официалната си страница от КПБП.
