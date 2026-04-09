Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да направи любопитен коментар за приключилото снощи градско дерби №122 в шампионата срещу Локомотив (1:1). Бултрасите назоваха каква е била посещаемостта им по трибуните, но и признаха за "някои забележки" от тяхна страна при подкрепата към любимия отбор.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:
Пред 11 000 жълто-черни фенове, Ботев изигра равностоен мач с Локомотив и завърши 1:1. По трибуните надмощието на Бултрасите беше осезаемо! Можем да заключим, че с някои забележки, нашата работа беше свършена. Благодарим ви за подкрепата!
Пловдив винаги ще бъде жълто-черен
и така ще е напред с векове,
Ботев Пловдив винаги ще бъда верен
аз на твоите свещени цветове
