ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми
Автор: Стойчо Генов 15:00
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция относно наложеното от Дисциплинарната комисия към БФС наказание след прекратеното градско дерби.

Както се очакваше, от "Лаута" категорично не са съгласни с решението и обявиха, че ще го обжалват чрез всички възможни начини.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "черно-белия" клуб:

ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.

Инцидентът по време на срещата – хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 – е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.

Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури.

Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.

Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл – считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.

ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове.
0
 
 
Така е в държавата на Дилян Пеевски! Държавата е негова, нормално е да поддържа собствения си отбор. Сигурно помакът без чест съшо е много шастлив и доволен за това, как е прецакал "буферите"
0
 
 
Фенът да се намери и накаже....но клуба трябва да си гърси правата! БФС са неадекватни!
+2
 
 
Много бързо я скълъпихте!Тази декларация сте я писали още вчера, след като изтрезняхте и разбрахте какво сте направили.
Нахален Жълтур
Сподели какво ново....
преди 52 мин.
+1
 
 
Да не забравите Арменския поп, те повечето арменци и без тва са от Локото.
