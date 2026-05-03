Треньорът на Ботев Лъчезар Балтанов призна, че е доста афектиран и прие тежко загубата с 0:2 в дербито на Пловдив срещу Локомотив. Младият специалист изрази мнение, че ако попадението на Маскоте е било зачетено, то неговият тим е щял да отбележи и втори гол, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Балтанов уточни, че травмата на Тодор Неделев е в коляното, но предстоят прегледи и след тях ще има повече яснота за състоянието на капитана.

Ето какво каза Балтанов след края на дербито на стадион "Христо Ботев"

Днес всичко се обърка и отиде на вятъра. Необмислена постъпка на Емерсон, не го приемам това поведение. Това ни какара да играем по различен начин, от това което искахме. Благодаря на момчетата за това, което направиха през второто полувреме. Много е тежко, но те показаха дух и воля.

На почивката направихме някои корекции как трябва да стоим на терена. Мислихме да играем повече на преходи, а накрая изглеждаше така, че те са с 10 човека. Хвърлихме се вабанк, искахме да спечелим този мач.

Успяхме да се върнем в мача с този гол, но се загуби емоцията след отмяната му.

Може и да съм афектиран - но много тънка ситуация за засада. Сигурен съм, че ако бяха зачели гола, тази емоция щеше да доведе и до втори наш гол.

Контузията на нашия капитан скъщо повлия за представянето ни. Има и такива мачове - дерби, неприятно. Но всеки в нашия отбор искаше да спечелим. Ще се направи преглед и ще видим какво е състоянието на Тодор Неделев - проблем с коляното.

Договорът на Николай Минков изтича и може би той ще търси някъде другаде предизвикателства.