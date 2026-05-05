Нападателят на Ботев Франклин Маскоте изрази своята гледна точка относно градското дерби срещу Локомотив, което неговият отбор загуби с 0:2 на стадион "Христо Ботев". Както вече е известно, бразилецът отбеляза гол в 74-ата минута, който бе отменен заради засада, като разглеждането на ситуацията продължи повече от 4 минути. Маскоте използва личния си профил в Инстаграм, за да направи коментар по темата.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво написа нападателят на Ботев:

"Уважавам вашето решение, но и вие уважавайте моето мнение. Според мен аз не бях в засада и сериозна грешка като тази не трябва да се случва в толкова важен мач. Всички спорни отсъждания, които бяха 50:50, бяха в полза на съперника.