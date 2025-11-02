© виж галерията Ръководството на ПФК Локомотив излезе преди минути с нова официална позиция във връзка с прекратеното дерби на Пловдив.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса изявлението от "Лаута":



Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив извърши обстоен анализ на всичко, което се случи през вчерашния ден.



Преди и по време на срещата имаше редица хвърлени предмети, бомбички и факли по терена – първо от едната страна, а после и от другата. В 41-ата минута, в момент, в който "черно-белите“ изравниха, се случи инцидента с Даниел Наумов. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда хвърлянето на бутилка по вратаря на ПФК Ботев Пловдив по време на дербито между двата отбора. Подобни прояви нямат място на стадионите и противоречат на ценностите, които нашият клуб отстоява – феърплей, уважение и спортен дух.



ПФК Локомотив Пловдив ще съдейства на компетентните органи за установяване самоличността на извършителя и ще предприеме всички необходими действия, за да бъде той санкциониран според закона. Такива хора нямат място на стадионите!



След този инцидент станахме свидетели на временно прекратяване на срещата. Съдията Драгомир Драганов и делегатът Христо Ботев не прибраха състезателите в съблекалните до успокояване на ситуацията, а решиха да направят работна група и да проведат всички дискусии на терена, пред зрителите, което доведе само до поредица от неадекватни действия. В крайна сметка двубоят не завърши. От съществено значение ще бъде какво са написали в своите доклади Драгомир Драганов и Христо Ботев.



ПФК Локомотив Пловдив ще се позове на няколко члена от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026:



Член 24. (1) Наказания за нарушения в първенствата на Първа лига, Втора Лига и Трета лига: На отбор, неявил се в среща от първенствата и турнирите на БФС, се присъжда служебна загуба при служебен резултат 3:0. В случай че футболен отбор не се яви на терена, откаже участие във футболна среща, не покрива спортни критерии по лицензиране или отказва участие в дадена среща по неуважителни причини:



а/ При първи случай измежду горепосочените – се присъжда служебна загуба при служебен резултат с 0:3 и от актива му се отнемат 3 (три) точки, като на клуба се налага и имуществена санкция, както следва: – за среща от Първа лига – 5000 /пет хиляди/ лева (€ 2556,46); – за среща от Втора лига – 2000 /две хиляди/ лева (€ 1022,58); – за среща от Трета лига – 600 /шестстотин/ лева (€ 306,78)



и



Член 26. (8) Футболните съдии са длъжни да прекратят футболната среща, когато публиката навлезе на терена и се прецени, че е създадена обстановка, при която е застрашено здравето или сигурността на състезатели, длъжностни или служебни лица и няма условия футболната среща да продължи



За да бъде прекратена срещата, предпоставките са посочени кумулативно, в този случай нямаше нахлуване на терена на публика и опасността за здравето и сигурността на състезателите е преустановена.



Дисциплинарният правилник гласи:



Член 28. (1) За напускане на терена от група състезатели или от целия отбор, довело до прекратяване на срещата, на ФК, чийто отбор или състезатели са напуснали терена, се налагат следните дисциплинарни наказания:



1. В професионалния футбол:



а/ За среща от Първа професионална лига:



– На ФК се налага имуществена санкция в размер на 100 000 (сто хиляди) лева (€51129,19) и дисциплинарно наказание отнемане на 9 (девет) точки от актива на отбора;



По време на импровизираната работна среща, от съдията Драгомир Драганов бяха предложени три варианта:



1. Даниел Наумов казва, че може да продължи футболната среща и мача се доиграва



2. Даниел Наумов не може да продължи, извършва се смяна и дербито се доиграва



3. Даниел Наумов не може да продължи, от Ботев отказват да извършат смяна и срещата се прекратява



Драгомир Драганов заяви пред делегата и представителите на двата отбора, че “топката е в Ботев и те трябва да решат какво ще предприемат". Решението, което бе взето е, че гостите няма да извършат смяна, а впоследствие съдията прекрати мача.



Това, че даден футболист е спрян от игра от дежурния лекар, също не е предпоставка дербито да не се доиграе.



Още един член от Дисциплинарния правилник гласи следното:



Член 37. (1) За допуснати нарушения или неспазване на изискванията за ред и сигурност на/или извън стадиона (но в района на стадиона), преди, по време и след срещата, на футболните клубове участници в срещата, се налагат следните наказания:



Хвърляне на предмети по пистата, към терена или трибуните, или между трибуните – преди, по време и след края на срещата



т.4. Хвърляне на предмети по пистата, към терена или трибуните, или между трибуните – преди, по време и след края на срещата: 3) предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател, служебно или длъжностно лице – 2 000 лева и Предупреждение за лишаване от домакинство.



Ако има някакви санкции за Локомотив, то тогава трябва да бъдат гореспоменатите, а не служебна загуба или прекратяване на мача.



ПФК Локомотив Пловдив апелира за безпристрастност и прилагане на всички наредби и правилници на БФС!



