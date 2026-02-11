Иван Пасков: Дербито ще влезе в продължения, Херо е най-добрият треньор

© Личен архив Иван Пасков - Прасковата бе не просто част, а капитан на онзи знаменит отбор на Локомотив Пловдив, достигнал до шампионската титла през сезон 2003/2004 година. Бранителят даде интересно мнение преди утрешното дерби на Пловдив.



Четвъртфиналният двубой за Купата на България е в четвъртък от 18,00 часа на "Лаута".



"Мачът за мен идва в момент, когато двата тима са равностойни. Аз съм бил част от много силен Локомотив, който превъзхождаше Ботев значително и пак ги побеждавахме трудно. Но така е, когато мачът е градско дерби - нищо не се знае. Локомотив в момента постига малко по-добри резултати, но това в такъв сблъсък не значи нищо", заяви пред "Мач Телеграф" универсалният боец от шампионския сезон на Локомотив.



"За мен мачът ще влезе в продължения, а не изключвам дузпите да решат развоя му. Колкото до двамата треньори, със сигурност Херо има предимство пред Косич. За мен Димитър Димитров е най-добрият треньор в Първа лига в момента, доказал се е. Пак казвам - тези дербита доста пъти са с нелогичен развой", допълни още Иван Пасков.