Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:



Във връзка с прекратяването на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Ботев Пловдив, ръководството на нашия клуб изразява своята категорична позиция относно случилото се.



Мачът бе спрян след сериозен инцидент, при който нашият вратар Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка в главата от трибуните.



Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста в остатъка от срещата.



В тази ситуация беше невъзможно мачът да продължи, а здравето и безопасността на състезателите трябва винаги да бъдат приоритет.



За съжаление, последваха неприемливи и обидни изказвания от страна на Христо Крушарски, в които се омаловажава инцидентът и се отправят заплахи към клуба.



Подобно поведение няма място във футбола и не отговаря на ценностите на нашия спорт.



ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които:



"Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции.“



Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра.



Здравето на футболистите и хората е над всичко.



Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици.



