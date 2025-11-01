ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев с официална позиция, поиска служебна победа
Автор: Стойчо Генов 18:18
©
виж галерията
Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Във връзка с прекратяването на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Ботев Пловдив, ръководството на нашия клуб изразява своята категорична позиция относно случилото се.

Мачът бе спрян след сериозен инцидент, при който нашият вратар Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка в главата от трибуните.

Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста в остатъка от срещата.

В тази ситуация беше невъзможно мачът да продължи, а здравето и безопасността на състезателите трябва винаги да бъдат приоритет.

За съжаление, последваха неприемливи и обидни изказвания от страна на Христо Крушарски, в които се омаловажава инцидентът и се отправят заплахи към клуба.

Подобно поведение няма място във футбола и не отговаря на ценностите на нашия спорт.

ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които:

"Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции.“

Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра.

Здравето на футболистите и хората е над всичко.

Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици.

общо новини по темата: 58
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
Ударен състезател с последствия. Мачът прекратен по наредба. Не оправдавайте опита за убийство. Кой, как, защо? Виновни са локомотив.
0
 
 
Мачът не беше прекратен, а беше спрян. Прекратиха го защото вие отказахте да продължите.
-1
 
 
Ако Наумов бе ударен по същия начин, докато Ботев водеха, дали щеше да реагира така? Или ако бяха го ударили при същия резултат, но на стадион "Христо Ботев", дали щеше да реагира така? Въпроси, въпроси....
 Филипов отговори на Крушарски: Явно е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС
 Крушарски: Филипов е интригант, а Наумов симулант! За същите неща е ял бой в ЦСКА 1948
 Илиян Филипов: Чалга и проститутки в коридора, Крушарски се закани да ни изхвърли в "Б" група
 Отменен гол и още две попадения до прекратяването на дербито
 Ексклузивно: Прекратиха дербито на Пловдив! Вратарят на Ботев ударен с бутилка по главата
