Извънредно: Бултрасите: Търпението свърши! Ако дербито остане за 15,30 часа, ние сме готови да го бойкотираме

© Обединените фракции "Бултрас" излязоха преди минути с нова гневна позиция относно скандалното преместване в последния момент на началния час на дербито на Пловдив!



"Жълто-черните" фенове са категорични, че търпението им е свършило и изразиха готовност да бойкотират мача, ако началният час остане 15,30.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Bultras Offensive":



Това решение преля чашата. Преместването на часа на пловдивското дерби е открита демонстрация, че феновете не се броят за нищо. След години забрани, ограничения и отношение като към престъпници, търпението свърши.



Ако мачът остане насрочен по този начин, ние сме готови да го бойкотираме. Не защото не обичаме отбора си, а защото отказваме да участваме в поредния фарс, режисиран от МВР и изпълнен безропотно от БФС.



Футбол без фенове няма. Атмосфера без публика няма. Илюзията, че всичко може да се реши с мач, насрочен да се играе часове по-рано, и то в работен ден, и по-малко хора, е опасна и късогледа. Когато стадионите се изпразват умишлено, енергията не изчезва – тя просто излиза извън тях.



Когато хиляди фенове бъдат изтласкани от стадиона, те няма да изчезнат. Те ще бъдат в града. На различни места. По едно и също време. Това не е заплаха – това е логика, която всеки, занимаващ се със "сигурност“, би трябвало да разбира.



Вместо концентрирана публика на едно място, ще има разпръснати групи из целия град. Вместо ясно организирано събитие – спонтанно присъствие. Ако някой смята, че това е по-лесно за контрол и по-добро решение, проблемът вече не е във феновете.



Ние няма да приемем да бъдем разкарвани, пренебрегвани и наказвани колективно и безпричинно. Ще покажем позиция. Масово. Видимо. По нашия начин. Отговорността за всичко, което следва от това, ще бъде на тези, които вземат решения без мисъл за хората.