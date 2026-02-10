ИЗПРАТИ НОВИНА
Извънредно: Бултрасите: Търпението свърши! Ако дербито остане за 15,30 часа, ние сме готови да го бойкотираме
Автор: Стойчо Генов 14:32Коментари (3)3717
©
Обединените фракции "Бултрас" излязоха преди минути с нова гневна позиция относно скандалното преместване в последния момент на началния час на дербито на Пловдив!

"Жълто-черните" фенове са категорични, че търпението им е свършило и изразиха готовност да бойкотират мача, ако началният час остане 15,30.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Bultras Offensive":

Това решение преля чашата. Преместването на часа на пловдивското дерби е открита демонстрация, че феновете не се броят за нищо. След години забрани, ограничения и отношение като към престъпници, търпението свърши.

Ако мачът остане насрочен по този начин, ние сме готови да го бойкотираме. Не защото не обичаме отбора си, а защото отказваме да участваме в поредния фарс, режисиран от МВР и изпълнен безропотно от БФС.

Футбол без фенове няма. Атмосфера без публика няма. Илюзията, че всичко може да се реши с мач, насрочен да се играе часове по-рано, и то в работен ден, и по-малко хора, е опасна и късогледа. Когато стадионите се изпразват умишлено, енергията не изчезва – тя просто излиза извън тях.

Когато хиляди фенове бъдат изтласкани от стадиона, те няма да изчезнат. Те ще бъдат в града. На различни места. По едно и също време. Това не е заплаха – това е логика, която всеки, занимаващ се със "сигурност“, би трябвало да разбира.

Вместо концентрирана публика на едно място, ще има разпръснати групи из целия град. Вместо ясно организирано събитие – спонтанно присъствие. Ако някой смята, че това е по-лесно за контрол и по-добро решение, проблемът вече не е във феновете.

Ние няма да приемем да бъдем разкарвани, пренебрегвани и наказвани колективно и безпричинно. Ще покажем позиция. Масово. Видимо. По нашия начин. Отговорността за всичко, което следва от това, ще бъде на тези, които вземат решения без мисъл за хората.
преди 6 мин.
0
 
 
Това МВР е тотално дъно. Увеличиха им заплатите с почти тройно, но не могат да опазят хора да не влизат с литър и половина бутилка вода и да не замерват футболистите. Подкрепям бойкота и с интерес следя как ще отговорят феновете на Локомотив при положение, че МВР е под контрола на един техен собственик в сянка. Много е удобно Крушарски да е отпред и да обира всичко, а дргугия господин все едно несъществува.
0
 
 
Според мен, сега е момета с момчетата от локо, да сме на едно мнение, рамо до рамо. Съединението прави силата. Пък после винаги ще има време да си мерим п**те...
0
 
 
ТРЕТА декларация за ДЕНЯ, първа срещу съдийте, втора срещу терена, трета срещу часа, по жалки същества НЯМА
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
