Героят на Локо: За мен дербито беше въпрос на чест! Много години играя за този клуб и го обичам
Автор: Стойчо Генов 21:06
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Капитанът на Локомотив Парвиз Умарбаев бе избран за Играч на мача при победата с 1:0 над вечния съперник Ботев в четвъртфиналният двубой за Купата на България. Националът на Таджикистан реализира единственото попадение в срещата.

Ето какво заяви халфът след последния съдийски сигнал на "Лаута":

Благодаря за тази награда. Искам да поздравя момчетата за борбената игра и за дисциплината, която проявиха. Днес имаше повече битка, отколкото футбол. Поздравявам и феновете. В главата ми я има тази цел да спечеля още една купа. Ако това стане, наистина ще бъда много щастлив.

Важното е, че миналата година се спасихме. След това Душан Косич стабилизира отбора. Неговата тактика е такава, че докарва точки и победи за отбора.

Това дерби за мен беше за честта! Много важен мач. Много години играя за този клуб и много обичам Локомотив. Посвещавам гола и победата на моята съпруга и двете ми дъщерички, защото минахме през някои тежки моменти.

Статистика: