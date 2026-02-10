ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (17)
Обрат! От БФС се стреснаха и върнаха дербито отново за 18,00 часа
Автор: Стойчо Генов 16:40
© Plovdiv24.bg
Ръководството на БФС явно се стресна от скандала, който предизвика с необмисленото преместване на началния час на пловдивското дерби за 15,30 часа, научи Plovdiv24.bg.

След множество преговори и сондажи на всички нива, от футболната централа все пак върнаха предишното си решение - мачът ЩЕ ЗАПОЧНЕ в 18,00 ЧАСА.

Представители на двата клуба вече са уведомени за настъпилата промяна.

Така и привържениците, които вече са си закупили билети, няма да имат проблеми да посетят стадиона в "Лаута".

Локомотив и Ботев излизат в четвъртфинал от турнира за Купата на България в четвъртък, 12 февруари, от 18,00 часа.
преди 28 мин.
-1
 
 
НЯМА ПО-ЖАЛКА ИЗМЕТ ОТ ЖЪЛТУРЦИТЕ ! ПРЕЗИДЕНТ МИШОК, КАКТО И СЕЛСКИ ФЕНОВЕ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО. БФС ПОЧНА ДА ВИ МРАЗИ С ТЕЗИ ИЗМИСЛЕНИ ДЕКЛАРАЦИЙКИ СГАН СЕЛСКА. МОЖЕ ЛИ ДА НЯМАТЕ КАПКА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО ПОМАЦИ УМРЕЛИ? ЗА ТОВА ЩЕ ЯДЕТЕ ДЪРВОТО , ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА.
0
 
 
Гледам за купата . другите мачове от 18:00 часа , само на Локо-Ботев преместен...това ако не беше тенденциозно здраве му кажи. Тия в БФС са за трепане, начело с осмокласника.
0
 
 
Даниелка какви ли чалъми ще измисли тоя път.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
