Обрат! От БФС се стреснаха и върнаха дербито отново за 18,00 часа

Ръководството на БФС явно се стресна от скандала, който предизвика с необмисленото преместване на началния час на пловдивското дерби за 15,30 часа, научи Plovdiv24.bg.



След множество преговори и сондажи на всички нива, от футболната централа все пак върнаха предишното си решение - мачът ЩЕ ЗАПОЧНЕ в 18,00 ЧАСА.



Представители на двата клуба вече са уведомени за настъпилата промяна.



Така и привържениците, които вече са си закупили билети, няма да имат проблеми да посетят стадиона в "Лаута".



Локомотив и Ботев излизат в четвъртфинал от турнира за Купата на България в четвъртък, 12 февруари, от 18,00 часа.