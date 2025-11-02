© виж галерията В своя позиция дирекция “Спорт" към Нова Броудкастинг груп категорично отхвърля неоснователните обвинения, отправени от ПФК Ботев Пловдив и вратаря Даниел Наумов срещу телевизионния коментатор на дербито с Локомотив, прекратено след инцидент на терена.



"Нашите коментатори изпълняват задълженията си професионално и с уважение към всички участници, спазвайки журналистическите стандарти и спортната етика. Изразяваме съчувствие към Даниел Наумов и разбиране към всички засегнати от неприятния инцидент. Считаме обаче, че фокусът трябва да остане върху осъждането на агресията, а не върху журналистите, които отразяват футболните срещи“, се казва в позицията на спортната дирекция.



