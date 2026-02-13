© виж галерията Рубриката "На фокус“, в която от Съдийската комисия към БФС разглеждат решенията на реферите, излезе с нов епизод за четвърфиналите от Купата на България.



От мача на Лудогорец с Левски (1:0) са извадени две ситуации, в които са спестени червени картони на Оливер Камдем и Кайо Видал, а от пловдивското дерби е разгледан голът, донесъл победата на Локомотив над Ботев със същия резултат.



Ситуация 1: Оливер Камдем задържа Кайо Видал при контраатака на Лудогорец, но не получава жълт картон - неправилно. Според правилника Камдем действа "без уважение към играта“. ВАР не може да се намеси, защото се касае за второ официално предупреждение, а не директен червен картон.



Ситуация 2: Пропусната е от главния съдия, както и от ВАР арбитъра, ситуация, в която Кайо Видал нанася ножичен удар без топка в лицето на Майкон от Левски. №11 от Лудогорец е трябвало да бъде изгонен, а грешното решение е и на Волен Чинков на терен, но също и на ВАР съдията Стоян Арсов.



Ситуация 3: Правилно е зачетено попадението на Парвиз Умарбаев във вратата на Ботев Пловдив за победата на Локомотив с 1:0. Мартин Русков, намиращ се между топката и вратаря Даниел Наумов, не пречи на вратаря по никой от критериите, заложени в правилника, казва говорителят в рубриката "На фокус“ Александър Костадинов.



