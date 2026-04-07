Ръководството на Локомотив Пловдив отправи силен призив към "черно-белите" привърженици, видя Plovdiv24.bg. Реакцията на клуба е свързана с утрешното дерби срещу градския съперник Ботев. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е в сряда от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

От "Лаута" използваха официалната клубна страница във Фейсбук, за да призоват феновете за подкрепа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на ПФК Локомотив:

Скъпи локомотивци,

Наближава отново този момент, който цял град очаква с трепет - дербито на Пловдив! Двубой, който не може да се опише - той се усеща. Мач за чест, за име и за слава.

Това е сблъсък, в който се влиза със сърце и душа. Нашите футболисти и треньори демонстрират борбен дух и отдаденост към черно-бялата идея и са сигурни, че ще получат мощната подкрепа, от която се нуждаят!

Локомотив не е просто клуб. Локомотив е идентичност!

Бъди на стадиона и подкрепи "черно-белите"! Битката и себераздаването за емблемата на Локомотив са гарантирани!

Последните билети за сектора за гости се продават във фен магазина на "Лаута" от 11:30 часа до 18:00 часа.

Само Локо!