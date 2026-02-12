Ботев избра Херо и Неделев за лаконичен пост преди дербито

© ПФК Ботев избра треньора Димитър Димитров и капитана Тодор Неделев, за да направи колаж и да анонсира днешното дерби на Пловдив в официалната клубна страница във Феуйсбук.



Четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България започва в 18,00 часа на стадион "Локомотив".



Ето какво написаха от ПФК Ботев към колажа с Херо и Неделев, изглед от Пловдив и купата:



𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘 𝑫𝑨𝒀



vs Локомотив Пловдив



18:00ч.



Купа на България, 1/4-финал



стадион "Локомотив"



Diema Sport



ПЛОВДИВ ПЕЕ САМО БОТЕВ!