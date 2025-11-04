Зума: Това беше целта на Ботев! Нямаше как да спечелят, ако не е със служебен резултат!

© Plovdiv24.bg Голямата легенда на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев взе отношение по прекратеното градско дерби с Ботев. Зума разказа своята гледна точка и отправи апел към феновете на черно-белите.



"Това беше празникът на народните будители, а бе такъв и за Пловдив, защото се играеше дербито между Локомотив и Ботев. Феновете ни от трибуна "Бесика“ се бяха подготвили много добре и направиха хореография с цветовете на знамето – бяло, зелено и червено по случай празника. Другият сектор "Спортклуб“ бе препълнен и това ми даде основания да очаквам да се получи хубав мач, който да достави удоволствие на хората".



Седмицата преди двубоя се говореше, че нещата за ръководството на Ботев не вървят добре. Мачът започна и когато нашите футболисти излизаха на терена феновете на жълто-черните ги замеряха с ракети и да ги псуват. Двубоят стартира и в първите четири минути съдията трябваше да даде три жълти картона, заяви пред "Тема спорт" Христо Бонев. Човек, който познава добре футбола, лесно може да ги посочи. Той не направи нищо.



Ще кажа и друго обстоятелство. Фаулът, който бе направен от играч на Ботев, не мога да кажа кой точно е състезателя, но бе за червен картон. Не познавам футболистите им, освен големия Тодор Неделев и Николай Минков. След това Парвиз Умарбаев вкара гол за милиони, но главният съдия реши да го гледа на ВАР, въпреки че бе близо и видя цялата ситуация.



Вратарят бе на голлинията, а Мартин Русков на два метра от него. Парвиз Умарбаев стреля, топката влиза без да докосва никого и стражът се хвърля върху нашия защитник, и падайки изпадна в агония. Направи ми впечатление, че Драганов отиде при Умарбаев и му показва, че Русков го е ударил с лакът. А момчето скочи и остана на същото място.



Както и да е, голът бе отменен. Тук стана ясно, че нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Отиде на ВАР и каза, че слънцето му пречи да види монитора, обаче не зачете попадението. След това настъпи най-голямото цирково представление“, каза още Футболист №1 на Пловдив за ХХ век.



Почетният президент на Локомотив Пловдив каза и своята гледна точка за инцидента с хвърлената бутилка от трибуните, която удари Даниел Наумов и впоследствие дербито бе прекратено.



"Искам да кажа, че съм възхитен от начина, по който локомотивската ни общност се показва навсякъде. Не може да се сравняваме с Левски и ЦСКА, но сме третият отбор, който е най-уважаван заради многобройната си публика. Но желая да кажа, особено на по-влиятелните момчета от "Бесика“, че между тях има няколко плевела, които трябва да бъдат изкоренени. Това е пълна простащина и липса на възпитание, което не отговаря на мнението на хората за нашата общност.



През годините всички са ни се възхищавали. Тази постъпка беше грозна и болна за нас. Собственикът на Ботев обаче бърка, защото шишето не бе от литър и половина. Ако е така, искам да намеря това момче и да го тренирам една година, за да хвърля диск на следващата Олимпиада и ще вземе златен медал. Беше половин литрова отворена бутилка, която докато стигна до вратаря на Ботев водата изтече и последва строполяването му.



След това отидоха хора да го гледат, ставаше, пак лягаше, въртя се и накрая се стигна до заключението, че не иска да бъде сменен, но и не желае да продължи мача. Така се реши да бъде прекратена срещата, не знам може и да са прави хората. Но празникът бе помрачен от действията на тези невъзпитани, не знам как да ги нарека…Всички бяхме възмутени“, добави още Зума.



"Това беше целта на Ботев, защото ако беше оставен мачът да продължи, Локомотив щеше да победи спокойно. И щеше да има война в тяхното ръководство. Нямаше как да спечелят, ако не е със служебен резултат. Въпреки всичко, ми остава хубав спомен – пълен стадион, хубава хореография, но се намериха няколко гавроша, които помрачиха всичко хубаво“, завърши голямата легенда на българския футбол.