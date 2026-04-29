Ръководството на Локомотив Пловдив стартира днес продажбата на билети за гостуването на Ботев (Пловдив). Четвъртото градско дерби за този сезон е насрочено за неделя (03.05) от 16:15 часа на стадион "Христо Ботев". Цената на пропуските е 10 евро, информираха от "Лаута".

Междувременно продължава и продажбата на билети за втората полуфинална среща за Купата на България срещу Арда. Двубоят е утре (30.04) от 19:00 часа. Цените са по 5 и 10 евро, а деца до 16 години влизат безплатно, но с придружител.

На касите на “Лаута" ще се продават билети както за Арда, така и за Ботев:

29.04 - от 11:00 до 18:00

30.04 - от 10:00 до края на първото полувреме

Официалният магазин на клуба продава билети само за гостуването на Ботев:

29.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

30.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 19:00 часа