Обединените фракции "Бултрас" направиха важен призив към "жълто-черните" привърженици. Той е свързан с предстоящото дерби срещу Локомотив Пловдив и с шествието, което ще се прави от центъра на града към стадиона. Двубоят Ботев - Локомотив е утре (3 май) от 16,15 часа на стадион "Христо Ботев", а нашата медия вече информира читателите си за това, че бултрасите се събират в 12,00 часа на площада пред сградата на Община Пловдив.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Bultras Offensive", както и прикаченото към него видео:

Ботевисти,

Планът е ясен! Неделя, 12:00 часа, Копчетата!

По-късно, заедно като един, се отправяме към стадиона.

Бихме посъветвали черно-белите фантазьори, със средна посещаемост равна на тази на Лудогорец, шикалкавещи за някакво домакинство в нашия град, да приемат медицината си редовно.

Всички за Ботев! Всички за Пловдив!