|Драми, много нерви и късни обрати! Две дербита за Херо досега - две победи за Локомотив
Димитър Димитров - Херо ще стане утре шестият треньор в историята, който е водил и двата отбора в голямото дерби на Пловдив. Преди бургаския специалист, тази чест имаха петима пловдивчани - Атанас Драмов, Динко Дерменджиев - Чико, Иван Глухчев, Иван Манолов - Орела и Ясен Петров.
Четвъртфиналният сблъсък от турнира за Купата на България между Локомотив и Ботев е утре (12 февруари) от 18,00 часа на стадиона в "Лаута".
Любопитното е, че до този момент Херо има две участия в дербито, като и двете завършват с победи за Локомотив.
Дебютът му е на 10 ноември 2002 година, когато черно-белите печелят с 5:3 в един от най-резултатните мачове в историята на дербито.
Локомотив поведе с гол на Методи Стойнев след асистенция на Иван Пасков - Прасковата. В края на полувремето съдията Йордан Сталев не посмя да изгони вратаря на домакините Васил Камбуров, който игра с ръка извън наказателното поле. Отсъденият прак свободен удар обаче бе превърнат в гол от Борислав Димитров - 1:1.
В 61-ата минута Иван Пасков се разписа за 2:1, като този път асистенцията бе на предишния голмайстор Методи Стойнев.
В рамките само на 4 минути обачи "канарите" направиха пълен обрат в резултата след попадение на Милен Кунчев (65) и Борислав Димитров (69).
Само минута по-късно "смърфовете" излязоха от шока и Екундайо Джайеоба вкара за 3:3.
Развръзката в това дерби тойде в 83-ата минута, когато Мартин Камбуров асистира на Иван Пасков и той реализира втория си гол за 4:3. Крайното 5:3 Славчо Павлов в последната минута. Последните 15 минути от дербито Ботев играе с човек по-малко заради изгонването на Даниел Божков.
Същото толкова драматично бе и второто градско дерби на Димитър Димитров, начело на Локомотив. То се игра на 25 май 2003 година на стадион "Христо Ботев".
Домакините поведоха в 34-ата минута чрез "черно-белия" юноша Иван Караманов. В 52-ата минута Дончо Донев изпусна дузпа за Локомотив. Жълто-черните държаха преднината си до 89-ата минута, когато Иван Пасков изравни. В даденото от съдията 3-минутно допълнително време Мартин Камбуров вкара решаващия гол за крайното 1:2.
