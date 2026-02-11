ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (14)
Драми, много нерви и късни обрати! Две дербита за Херо досега - две победи за Локомотив
Автор: Стойчо Генов 14:12Коментари (0)918
© Plovdiv24.bg
Димитър Димитров - Херо ще стане утре шестият треньор в историята, който е водил и двата отбора в голямото дерби на Пловдив. Преди бургаския специалист, тази чест имаха петима пловдивчани - Атанас Драмов, Динко Дерменджиев - Чико, Иван Глухчев, Иван Манолов - Орела и Ясен Петров.

Четвъртфиналният сблъсък от турнира за Купата на България между Локомотив и Ботев е утре (12 февруари) от 18,00 часа на стадиона в "Лаута".

Любопитното е, че до този момент Херо има две участия в дербито, като и двете завършват с победи за Локомотив.

Дебютът му е на 10 ноември 2002 година, когато черно-белите печелят с 5:3 в един от най-резултатните мачове в историята на дербито.

Локомотив поведе с гол на Методи Стойнев след асистенция на Иван Пасков - Прасковата. В края на полувремето съдията Йордан Сталев не посмя да изгони вратаря на домакините Васил Камбуров, който игра с ръка извън наказателното поле. Отсъденият прак свободен удар обаче бе превърнат в гол от Борислав Димитров - 1:1.

В 61-ата минута Иван Пасков се разписа за 2:1, като този път асистенцията бе на предишния голмайстор Методи Стойнев.

В рамките само на 4 минути обачи "канарите" направиха пълен обрат в резултата след попадение на Милен Кунчев (65) и Борислав Димитров (69).

Само минута по-късно "смърфовете" излязоха от шока и Екундайо Джайеоба вкара за 3:3.

Развръзката в това дерби тойде в 83-ата минута, когато Мартин Камбуров асистира на Иван Пасков и той реализира втория си гол за 4:3. Крайното 5:3 Славчо Павлов в последната минута. Последните 15 минути от дербито Ботев играе с човек по-малко заради изгонването на Даниел Божков.

Същото толкова драматично бе и второто градско дерби на Димитър Димитров, начело на Локомотив. То се игра на 25 май 2003 година на стадион "Христо Ботев".

Домакините поведоха в 34-ата минута чрез "черно-белия" юноша Иван Караманов. В 52-ата минута Дончо Донев изпусна дузпа за Локомотив. Жълто-черните държаха преднината си до 89-ата минута, когато Иван Пасков изравни. В даденото от съдията 3-минутно допълнително време Мартин Камбуров вкара решаващия гол за крайното 1:2.
Още по темата: общо новини по темата: 126
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 През февруари Мальовица става дом на зимните младежки състезания по сноуборд и ски
 Филипов с нова публикация във Фейсбук: Днес за мен е специален ден
 Съдийската комисия с реакция след нападките от Ботев към наряда за дербито
 ПФК Локомотив: Муси е само на 16 години, но всеки ден се бори геройски! Нека му помогнем!
 Познавач "удари" 17 081.04 евро, прогнозирайки 8 мача с 5 евро залог
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: