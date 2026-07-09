Ръководството на ПФК Ботев направи втори анонс към привържениците на отбора, че нещо се случва със Самуел Калу. Естествено, въпросното развитие е в положителна насока и идва след информациите от Нигерия, че интерес към крилото има както от Левски, така и от швейцарски клубове.

От "жълто-черния" клуб пуснаха вчера загадъчна снимка на фланелка с номер 90 (б.р. с който Калу играе в Ботев).

Днес последва втори пост в официалната клубна страница, този път с "размазана" снимка на Калу. Към нея обаче от ПФК Ботев написаха: Играл срещу играчи като Джеймс Мадисън, Харви Барнс, Джордан Пикфорд, Ричарлисон, Антони Гордън, Джейми Варди.

Plovdiv24.bg разбра, че Калу се е разбрал с ръководството за нов договор и именно това ще бъде обявено до часове. В стария му контракт е имало откупна клауза, която е "активизирала" въпросния интерес от страна на Левски.

"Сините" вече се възползваха от подобна опция, привличайки нападателя Армстронг Око-Флекс в началото на миналия сезон.