Двама лекоатлети на Локомотив Пловдив попаднаха в националния отбор на България за Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години. Шампионатът ще се проведе в италианския град Риети от 16 до 20 юли. Представителите на "черно-белия" пловдивски клуб са Христина Белчинова (100м) и Илиян Марков (скок на дължина).
Българският отбор поема към първенството с впечатляваща делегация от 37 представители. Цветовете на страната ни ще защитават рекордните 22-ма атлети – 12 девойки и 10 юноши, които заслужиха своето място в най-престижното състезание за тази възраст на Стария континент.
Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България блестят общо девет отличия – две златни, три сребърни и четири бронзови.
Сред българските медалисти в историята на Европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.
Българският отбор за Европейското първенство под 18 години в Риети, Италия:
ЮНОШИ:
100 м - Дилян Чернополски
200 м - Васил Антонов
400 м - Васил Антонов, Стелиян Панев
110 м с преп. - Никола Петков
Скок дължина - Илиян Марков, Стилиян Орлинов
Троен скок - Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров
Копие - Михаил Русинов
Гюле - Димитър Стефанов
Комбинирана щафета (400-300-200-100)
- Васил Антонов, Дилян Чернополски, Стелиян Панев, Никола Петков
ДЕВОЙКИ:
100 м - Софи Димитров, Христина Белчинова
200 м - Мирела Минчева
400 м - Евгения Стоименова
100 м с преп. - Емили Кирякова
Троен скок - Виктория Ангелова, Сияна Стоянова
Копие - Мария Илиева, Михаела Михайлова
Диск - Симона Андреева, Стефани Димитрова
Чук - Теодора Андреева
Комбинирана щафета (400-300-200-100) - Христина Белчинова, Емили Кирякова, Мирела Минчева, Евгения Стоименова
ТРЕНЬОРИ: Андриан Андреев, Атанаска Ангелова, Моника Димитров, Николай Гемижев, Атанас Иванов, Цонка Лазарова, Пламен Петков, Вера Петкова, Димитър Петров, Мирослав Радуканов, Ивайло Русенов, Иван Тодоров
ДОКТОР НА ОТБОРА: Наталия Кръстева- Димитрова
ВОДАЧ НА ОТБОРА: Антон Бонов
РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯ: Велина Цекова