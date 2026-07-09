Двама лекоатлети на Локомотив Пловдив попаднаха в националния отбор на България за Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години. Шампионатът ще се проведе в италианския град Риети от 16 до 20 юли. Представителите на "черно-белия" пловдивски клуб са Христина Белчинова (100м) и Илиян Марков (скок на дължина).

Българският отбор поема към първенството с впечатляваща делегация от 37 представители. Цветовете на страната ни ще защитават рекордните 22-ма атлети – 12 девойки и 10 юноши, които заслужиха своето място в най-престижното състезание за тази възраст на Стария континент.

Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България блестят общо девет отличия – две златни, три сребърни и четири бронзови.

Сред българските медалисти в историята на Европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.

Българският отбор за Европейското първенство под 18 години в Риети, Италия:

ЮНОШИ:

100 м - Дилян Чернополски

200 м - Васил Антонов

400 м - Васил Антонов, Стелиян Панев

110 м с преп. - Никола Петков

Скок дължина - Илиян Марков, Стилиян Орлинов

Троен скок - Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров

Копие - Михаил Русинов

Гюле - Димитър Стефанов

Комбинирана щафета (400-300-200-100)

- Васил Антонов, Дилян Чернополски, Стелиян Панев, Никола Петков

ДЕВОЙКИ:

100 м - Софи Димитров, Христина Белчинова

200 м - Мирела Минчева

400 м - Евгения Стоименова

100 м с преп. - Емили Кирякова

Троен скок - Виктория Ангелова, Сияна Стоянова

Копие - Мария Илиева, Михаела Михайлова

Диск - Симона Андреева, Стефани Димитрова

Чук - Теодора Андреева

Комбинирана щафета (400-300-200-100) - Христина Белчинова, Емили Кирякова, Мирела Минчева, Евгения Стоименова

ТРЕНЬОРИ: Андриан Андреев, Атанаска Ангелова, Моника Димитров, Николай Гемижев, Атанас Иванов, Цонка Лазарова, Пламен Петков, Вера Петкова, Димитър Петров, Мирослав Радуканов, Ивайло Русенов, Иван Тодоров

ДОКТОР НА ОТБОРА: Наталия Кръстева- Димитрова

ВОДАЧ НА ОТБОРА: Антон Бонов

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯ: Велина Цекова