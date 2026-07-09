Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отново "захапа" традиционния дразнител за "жълто-черните" - отбора на Левски. Този път повод за реакцията бе обявяването на новия договор с ПФК Ботев на крилото Самуел Калу.

Филипов спази традицията да се изявява чрез личния си профил във Фейсбук. Бизнесменът коментира именно публикацията на управлявания от него клуб в официалната Фейсбук страница.

"Аматьори! Буса аварира ли???", написа Илиян Филипов.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че при трансфера на Армстронг Око-Флекс от Ботев в Левски в началото на миналия сезон от "синия" клуб пуснаха видео как взимат нападателя с бусче от базата в "Коматево".

Както вече информирахме, нигерийски медии разкриха, че интерес към Самуел Калу проявяват от Левски, както и от швейцарски клубове.