На завършилото в София държавно първенство по спортна стрелба за огнестрелно оръжие пловдивските стрелци триумфираха с 27 медала - 10 златни, 8 сребърни и 9 бронзови, като освен това подобриха 3 национални рекорда. Като се прибавят и 34-те медала (14 златни, 13 сребърни и 7 бронзови) от Държавното за пневматично оръжие, общият актив за АСК "Тракия“ става 61 медала – 24 златни, 21 сребърни и 16 бронзови, съобщиха за Plovdiv24.bg от стрелковия клуб.

При пушките мъжете триумфираха и в двете дисциплини, като спечелиха всички медали. На "60 легнал“ Антон Ризов спечели златото с 613,4т., следван от Георги Канев – 612,2т. и Георги Топалов – 610,3т. В отборното класиране те бяха отново на върха с 1835,8 т.

В другата дисциплина "3х20“ от трите положения Антон Ризов повтори успеха и отново бе на върха с 345,8т., следван от Георги Топалов – 336,6т. и Георги Канев – 321,1т., като тримата поставиха нов държавен отборен рекорд.

При жените отлично се представи Мария Кукучева като на "60 легнал“ спечели шампионската титла с 603,3т., а на " 3х20“ се окичи с бронзовия медал.

При юношите до 18г. националът Димитър Итов спечели златото и в двете дисциплини – на "60 легнал“ с резултат 607,4т. като постави национален рекорд и на "3х20“ с резултат 566т. и отново национален рекорд.

При юношите до 21г. на "60 легнал“ Кристиян Витанов спечели златото с 602,4т., а съотборникът му Мартин Иванов се задоволи с бронза с резултат 593,7т. В дисциплината "3х20“ Кристиян Витанов стана вицешампион с 550т., следван от Мартин Иванов – 505т.

ГАЛЕРИЯ: Пълна хегемония на пловдивските стрелци в държавните първенства ‹ ›

Отлично се представиха и най-малките. При момичетата Тияна Янкова стана шампионка с резултат 300т. на "60 легнал“, а при момчетата Христо Горев взе среброто с резултат 305,9т., следван от съотборника си Иван Манолов с резултат 295,8т.

При пистолетите, най-добрият в България при юношите до 21г., националът Виктор Бонев, спечели злато в дисциплината "30+30“, с резултат 569т., а на " 2х30“ бърза стрелба, изпусна златото и се задоволи със среброто с резултат 534т.

Никола Танчев на спортен пистолет "30+30“ спечели бронза при юношите до 16г.

В същата дисциплина при девойките до 21г. Зорница Бонева завоюва сребърния медал с резултат 556т., а при девойките до 18г. Яница Запрянова спечели бронза с резултат 526т. При жените Лидия Ненчева се окичи със среброто с 566т., а при мъжете на 50 метра пистолет Николай Панов спечели сребърния медал с 531т. Той, заедно със съотборниците си Иван Недев и Страхил Недев, в отборното класиране се окичиха с бронзовите медали.