Армейски спортен клуб "Тракия" получи днес отличието "Почетен знак на град Пловдив", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това стана в началото на днешната сесия на Общинския съвет.



Решението бе взето с единодушно гласуване на 24 юли за изключителни заслуги и принос в развитието на спорта и обществения живот на града ни и допринасянето за висок национален и международен престиж.



Председателят на Общинския съвет Атанас Узунов връчи отличието на председателя на АСК "Тракия" Камен Шишманов.



Армейски спортен клуб "Тракия" от 1980 г. е наследник на стрелкови клуб "Марица". Оттогава до сега той е единственият спортен клуб, администриращ спортната стрелба на територията на Община Пловдив. До 1990 г. АСК "Тракия" бе част от Армейско физкултурно дружество "Тракия".



След премахването на ведомствените спортове, отнемането на стрелковите единици, приватизиране на спортното стрелбище в града ни и впоследствие неговото разрушаване, в Пловдив бе ликвидирана спортната стрелба.



През 2002 г. новото ръководство на клуба се зае да възстанови стрелбата, без да притежава някакви активи. Бяха създадени пет стрелбища в:



1. Спортно училище "Васил Левски"



2. СУ "Пейо Яворов"



3. СУ "Димитър Матевски"



4. СУ "Братя Миладинови"



5. Стадион "Христо Ботев" - под залата за художествена гимнастика



Всичко това бе постигнато с много труд и дарения, без помощи от държавата и общината. Беше възстановена паралелката по спортна стрелба в спортното училище.



В международен и национален мащаб, АСК "Тракия“ постигна внушителни спортни успехи, като завоюва:



1. От олимпийски игри - 1 бронзов медал



2. От младежки олимпийски игри - 2 златни медала



3. От световни първенства - 1 бронзов медал



4. От европейски първенства - общо 13 медала, от които - 1 златен, 3 сребърни и 9 бронзови



5. От международни турнири - общо 162 медала, от които - 60 златни, 53 сребърни и 49 бронзови



6. От държавни първенства - общо 868 медала, от които - 341 златни, 294 сребърни и 233 бронзови



Бяха подобрени общо 47 национални рекорда от състезатели на клуба.



Слава и гордост на града ни са Нонка Матова, Петър Запрянов, Антон Ризов, Емил Янков, Кирил Киров, Маргарита Шкодрова, Лидия Ненчева, Марсел Коен, Ангел Чонин, носители на медали от ОИ, СП, ЕП и СК.



Така АСК "Тракия“ се превърна във водещ център по спортна стрелба в страната и неотлъчно, вече 20 години, заема винаги комплексното първо място в класацията на Българския стрелкови съюз.



Нонка Матова и Антон Ризов са удостоени с почетното звание "Почетен гражданин на град Пловдив", Петър Запрянов, Кирил Киров и Лидия Ненчева са носители на почетен знак на град Пловдив.



Гледайте в прикаченото видео днешната церемония в Общинския съвет!



