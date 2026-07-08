Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров посети днес базата на ПФК Спартак Пловдив и се срещна с хора от спортно-техническия щаб на клуба. Специалистът дори изгледа част от тренировката на синьо-белите под ръководството на наставника Кириякос Георгиу.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ПФК Спартак Пловдив:

Днес нашият клуб посрещна изключително важен гост – селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров!

ГАЛЕРИЯ: Националният селекционер бе гост на Спартак Пловдив ‹ Виж всички 7 снимки ›

По време на посещението си той проведе ползотворен разговор с ръководството и треньорския ни щаб. Основна тема бе бъдещето на Спартак и развитието на футболния потенциал в региона.

Националният селекционер:

Проследи отблизо тренировъчния процес на нашите момчета.

Разгледа подробно клубната база.

Се запозна с амбициозните планове за подобряване на условията и инфраструктурата в най-близко бъдеще.

Благодарим за визитата и високата оценка! Продължаваме да работим здраво за възраждането на Спартак!