Пловдивски нападател, играл за родния си клуб Ботев и Марица, ще продължи своята кариера в елитната Първа лига. Става въпрос за Георги Трифонов, който бе представен като ново попълнение в Спартак Варна.

24-годишният нападател се присъединява към състава на "соколите“ преди началото на новия сезон.

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив), като има и четири мача за представителния тим на "канарчетата“.

В своята кариера Трифонов е защитавал цветовете още на Крумовград, Марица (Пловдив) и Добруджа. Той е преминал и през юношеските национални гарнитури на България до 17 и до 19 години.

Георги Трифонов

През сезон 2024/2025 нападателят реализира общо 21 гола и добавя 15 асистенции във всички турнири с екипа на Марица (Пловдив).

През първата половина на сезон 2025/2026 той се утвърждава като голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 попадения и 11 асистенции.

През втората половина на сезон 2025/2026 Трифонов преминава в Добруджа, където отбелязва 3 гола в efbet Лига, разписвайки се средно на всеки 135 игрови минути.