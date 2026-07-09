Въодушевлението сред ръководството на ПФК Ботев взе връх и с трета публикация в рамките само на 19 часа бе съобщена "дълго чаканата новина" по темата със Самуел Калу. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, положителната развръзка е подписването на нов договор с нигерийското крило.

Ето как от ПФК Ботев информираха за контракта:

Ботев Пловдив успя да задържи един от най-класните си футболисти. Самуел Калу парафира нов контракт с “канарчетата" с продължителност до 2029 година.

Още от първите си минути с “жълто-черната" фланелка Калу демонстрира високата си класа. До момента атакуващият футболист е изиграл 26 мача с екипа на пловдивчани.

В богатата си кариера 28-годишният футболист е играл още за отборите на Бордо, Гент, Уотфорд, Тренчин и Лозана. Има 17 мача и 2 гола за националния отбор на Нигерия, където играе редом с Виктор Осимен, Алекс Иуоби и Самуел Чуквуезе.

След края на първия полусезон редица отбори проявиха интерес към подписа на Калу, а след края на сезон 2025/26 желанието за привличането на футболиста се засили.

Въпреки това Самуел Калу категорично реши да остане в Ботев Пловдив и да радва жълто-черната публика с изявите си на стадион “Христо Ботев".