ПФК Ботев: Вече трети ден Наумов страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане

© ПФК Ботев разпространи в края на днешния ден информация за състоянието на вратаря Даниел Наумов.



Ето какво гласи тя:



Даниел Наумов премина обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата с Локомотив, когато бе ударен в главата с пълна бутилка вода.



Лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден Наумов продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.



Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес.



Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на стадион “Христо Ботев".



Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението.