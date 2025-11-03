ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Вече трети ден Наумов страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:27Коментари (1)801
©
ПФК Ботев разпространи в края на днешния ден информация за състоянието на вратаря Даниел Наумов.

Ето какво гласи тя:

Даниел Наумов премина обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата с Локомотив, когато бе ударен в главата с пълна бутилка вода.

Лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден Наумов продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.

Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес.

Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на стадион “Христо Ботев".

Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението.
Ми повръщай, да ти излезе злобата. Страхливец, симулант и аутсайдер!
Статистика: