ПФК Ботев получи официален отговор от Нова Броудкастинг Груп по повод поставените от клубовете въпроси относно телевизионните права на българския футбол, начина на тяхното управление и справедливото разпределение на приходите, съобкиха от клуба.

В писмото си телевизионният оператор заявява, че е дългогодишен партньор на българския футбол, инвестира значителни средства в телевизионно производство и счита, че договорената стойност на телевизионните права отговаря на реалностите на българския пазар. От Нова посочват още, че отношенията им са договорени с Българския футболен съюз и че съществува действащ договор до края на сезон 2028/2029.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Ботев по темата:

След внимателен анализ на полученото писмо сме длъжни да заявим, че голяма част от въпросите, поставени от клубовете, остават без конкретен отговор.

Най-важният от тях е по какъв начин е определена стойността на телевизионните права и защо договорът е бил удължен без открита конкурсна процедура, без участие на клубовете и без те да имат възможност да се запознаят с алтернативни оферти от други потенциални телевизионни оператори.

Футболните клубове са тези, които изграждат продукта. Те инвестират милиони левове ежегодно в стадиони, тренировъчни бази, детско-юношески школи, футболисти, треньори, организация и сигурност на футболните срещи. Без клубовете не би съществувало съдържание, което да бъде излъчвано, продавано и монетизирано.

Именно поради тази причина считаме за неприемливо клубовете да бъдат изключени от процеса по определяне на стойността на собственото си съдържание.

Особено притеснителен е фактът, че договорът за телевизионните права е удължен до 2029 година без провеждане на открита и прозрачна процедура, която да гарантира постигането на реална пазарна цена. Във всяка модерна футболна система подобни права се предлагат на конкурентен принцип, за да бъде защитен интересът на клубовете и на самия спорт.

Вместо да получим отговори на въпросите за прозрачността, начина на формиране на цената и разпределението на приходите, получихме обяснение защо българската икономика е по-малка от тази на Полша, Румъния и Гърция. Това обаче не дава отговор на основния въпрос – дали българските клубове получават справедлив дял от стойността на продукта, който създават.

ПФК Ботев винаги е бил привърженик на диалога и доброто партньорство. Ние не воюваме с медиите и не отричаме инвестициите, които Нова Броудкастинг Груп прави в телевизионното производство. Но когато става дума за бъдещето на българския футбол, сме длъжни да защитаваме интересите на клуба, на нашите привърженици и на всички професионални клубове.

Поради това ПФК Ботев ще настоява за спешна среща между Българския футболен съюз, Нова Броудкастинг Груп и представителите на професионалните клубове, на която да бъдат обсъдени прозрачността при управлението на телевизионните права, участието на клубовете в процеса на вземане на решения, справедливото разпределение на приходите и бъдещият модел за продажба на телевизионните права след изтичането на настоящия договор.

Успоредно с това клубът ще разгледа всички законови възможности за защита на интересите на българските футболни клубове, включително сезиране на компетентните държавни и европейски институции относно начина на удължаване на договора и евентуалните ограничения на конкуренцията.

ПФК Ботев вярва, че българският футбол има потенциал за много по-сериозно развитие. Това обаче може да се случи единствено чрез прозрачност, равнопоставеност и уважение към клубовете, които ежедневно създават продукта, благодарение на който съществува професионалният футбол в България.