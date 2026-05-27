Досегашният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов ще продължи да работи с представителния тим на "канарите". Младият специалист със сигурност попада в щаба и на своя наследник, който ще бъде представен днес в 16,00 часа на стадион "Христо Ботев".

От "жълто-черния" клуб благодариха на Балтанов, като изтъкнаха, че в голяма част от допуснатите загуби под негово ръководство е имало множество съдийски грешки, които са повлияли на резултатите.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

ПФК Ботев Пловдив изказва своята благодарност към Лъчезар Балтанов за свършената работа начело на представителния мъжки отбор.

Още от първия си мач младият специалист загатна за сериозния потенциал, с който разполага. Под негово ръководство отборът подобри значително представянето си и надвиши поставените пред него цели, класирайки се в топ 8.

В голяма част от допуснатите поражения тимът защити достойно емблемата на клуба, като не бива да бъдат подминавани и множеството съдийски грешки, които несъмнено повлияха върху част от негативните резултати.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да инвестира в развитието на Лъчезар Балтанов в треньорската професия. Балтанов ще бъде част от щаба на новия старши треньор на представителния мъжки отбор.

Благодарим ти, Лъчо!