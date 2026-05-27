Един от емблематичните футболисти на Ботев (Пловдив) през ХХI век - Георги Какалов, направи доста силен и емоционален коментар в подкрепа към финансовия благодетел на любимия му клуб Илиян Филипов, видя Plovdiv24.bg. Реакцията на бившия нападател идва след загубеното дерби на Пловдив, с което бе сложен край на сезона за "канарите".

В момента Георги Какалов е треньор в детско-юношеската школа на Ботев, но изрично уточни, че мнението му за Филипов няма да се промени, дори и да не работи в клуба. Той припомни шокиращи неща от управлението на бившия собственик на Ботев Димитър Христолов.

Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:

Ще ви върна малко по-назад във времето, когато аз играех под ръководството на Христолов - заклет локомотивец. Пичове, нямаше бази, нямаше условия, ходихме по села и паланки да тренираме, возихме се в случаен превоз. Преди мачовете с ЦСКА се ядяха солети, нямаше лагери, ако имаше подготовка - тя беше или в Ракитово или един път бяхме в Италия, но пътувахме два дни.

Да, вярно, имахме колектив, деляхме си последния залък един с друг, бяхме само българи, имахме 90% футболисти от школата.. И знаете ли - на първото ми дерби имаше сигурно 20 000 души през 2005 година. Стадионът се пръскаше, сърцето ми туптеше, чаках с нетърпение първия съдийски сигнал. Не спах цяла нощ, защото това беше моята детска мечта - да облека екипа на Ботев Пловдив.

По това време стадионът беше пълен, подкрепяше ни. Да, по онова време беше тежко, но вие пак бяхте с нас. По онова време аз имах късмета да стигна и до националния отбор със заплата от 800 лева и попаднах сред футболисти, взимащи по 120 000 паунда на седмица. Да, в любимия ми клуб имаше футболисти, взимащи и по 3 000 лева заплата, но за мен нямаше никакво значение колко пари ще взимам. За мен беше чест, че носех жълто-черния екип. За мен си остана свещена фланелката на Ботев.

По онова време, както изброих, нямахме нищо. Бяхме циркова трупа не заради качеството на футболисти - напротив, и сега съм убеден, че всеки от тях беше класен играч и в последствие го показа.

Защо казвам всичко това…? Гледам, чета няколко дни, мълча си, да не кажат пак тоя ..! !Да, пак тоя ще ви каже: Ботев се обича и подкрепя! В онези трудни времена бяхте там, подкрепяхте ни…. Сега къде сте, питам аз?

Говорите Илиян това, Илиян онова ... Хора, я се върнете назад и ако не беше Илиян преди няколко месеца, отборът отиваше пак по селата! Този човек си вади парите от джоба, този човек си заряза бизнеса и по цели нощи седи там и мисли за благото на отбора! Виждам с очите си всеки ден какво прави за този клуб. Не го казвам, защото съм там и както казва един мой “приятел" - че съм мажел филиите. Не, не мажа никакви филии! Аз виждам и винаги съм бил човек, който казва всичко в очите на хората и това дали те ме харесват - не ми пука! Дали ще ме плюят и изкарат най черния - пак не ми пука! Аз съм реалист и виждам какво се прави!

Още утре мога да отида и да му кажа на Илиян да ме освободи и мнението ми за действията на този човек пак ще са същите. Защото всеки дава акъл: "направи това, направи онова".. Идете, извадете парите, милионите и седнете с него и тогава му давайте акъл как да развива бизнес! Защото, до колкото съм запознат, всеки негов бизнес е успешен. Не знам как човек, който не разбира от бизнес, ще му се случват нещата във всяко нещо, с което се захване.

Много е лесно да дойде някой да изсипе милионите и какво? Ман сити изсипаха ли милиарди? Колко години искаха и се мъчиха? Абрамович изсипа ли милиардите? И сега къде са? Един такъв проект иска време, една такава структура трябва да се развие и да се самоиздържа. Ние все всичко знаем, хората са го измислили. Само че акъл да даваме сме номер едно, ама ако не може да даваме - общината да вземела стадиона..

Айде бе! Общината може ли да върне всичките налети пари на Илиян ..?? Оставете хората да си свършат работата и ходете на стадиона и подкрепяйте любимия си отбор! Той има нужда от вас, всички, работещи в клуба имат нужда от вас!

Човекът, който се захвана и стабилизира клуба след онзи измислен руски милионер и сдружението, което около 100 и няколко човека дори никога не са стъпвали на базата - които бяха на хранилка... Вие осъзнавате ли къде можеше да бъде клубът, ако този човек не милееше за клуба?

Смятате ли, че този човек мисли лошото на клуба? Един трезво мислещ човек едва ли изобщо би му минало през ума. Спрете се и се върнете, където ви е мястото, а то е на Колежа!

Този клуб се е славил с публиката си, не оставяйте в този момент детето си, защото, който не е там, точно това прави - все едно да изоставиш детето си.

Ботев е вечен с мен или без мен! Този клуб може с всеки и без всеки, но сега повече от всякога той има нужда от всички вас.

Всички, работещи в клуба имат нужда от вас - от Илиян до треньори, директори до чистачки, готвачи ... Дано съм жив да видя обединено това голямо семейство някога!