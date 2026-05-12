Европейските футболни синдикати (ФИФПРО Европа) се събраха на редовно Общо събрание в Прага. Във форума участват 36 национални футболни синдиката от цяла Европа, представляващи десетки хиляди професионални футболисти.

Конгресът бе открит от първия вицепрезидент на ФИФПРО Европа Мила Христова, която е и президент на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и член на Изпълкома на БФС.

В своята откриваща реч Мила Христова подчерта значението на единството между синдикатите и необходимостта гласът на футболистите да бъде все по-силно представен в процесите на вземане на решения в европейския и световния футбол, съобщиха от АБФ.

Сред основните теми на събранието са развитието на женския футбол, натовареният международен календар, защитата на трудовите и социалните права на играчите, както и устойчивото развитие на синдикалните организации в условията на нарастващи изисквания към тяхната дейност.

По време на заседанията се очакват дискусии и по въпросите, свързани със здравето и безопасността на футболистите, колективното договаряне и ролята на играчите в управлението на футбола на европейско ниво.