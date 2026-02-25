© Един от емблематичните футболисти на Ботев (Пловдив) през ХХI век - Георги Какалов, разказва за най-тежкия момент в живота си. Игралият малко и в националния отбор бивш нападател преминава през страх, безсилие и огромна болка като баща, когато детето му се бори за живота си, а в същото време той очаква договор в Израел.



Георги Какалов бе гост в новия подкаст на FootballStorycast и сподели не само личната си драма, но и истини за футболната си кариера, които не са разказвани досега.



Той не скри, че голямата му мечта е един ден да стане треньор на представителния отбор на Ботев (Пловдив).



"Както ми беше сбъдната мечта да играя за Ботев, така това ще е нова сбъдната мечта – един ден да бъда треньор на този клуб. Но това е нещо, което ти трябва да си извоюваш. Да работиш, да докажеш, че ти си човекът, който може да направи нещо запомнящо се", заяви Георги Какалов.



"Много съм далече, смятам, че сега не съм готов, но искам да работя и знам, че един ден ще успея. Когато напълно съм готов и не искам да разочаровам хилядите хора, които наистина обичат клуба. Защото аз искам да оставя трайна следа, когато отида там. Дай, Боже, един ден да имам тази възможност!



Ето другите акценти от разказа на Георги Какалов:



- Историята за тежкото състояние на сина му и как това променя живота и приоритетите му



- Какви са страховете и мислите на един баща, изправен пред най-големия си кошмар - Защо пропада трансферът му в Израел



- Срещата му в националния отбор с Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров



- Причината да напусне Беларус и абсурдната история с телефон за 30 000 евро



- За кое свое решение в кариерата съжалява най-много



- Как глупава контузия проваля негов трансфер в Израел



- Как Гриша Ганчев се шегува, че ще привлече Адриан Муту в Литекс за 3 000 000.



Гледайте в прикаченото видео цялото интервю с бившия нападател!



