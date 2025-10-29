На днешния ден Зума играе единственото си вечно дерби, съотборник му е друга голяма легенда на Локо

© На днешната дата - 29 октомври, но през 1968 година, голямата легенда на Локомотив Пловдив Христо Бонев играе единственото в кариерата си дерби между ЦСКА и Левски. Зума е част от "армейците", а негов съотборник е друга голяма легенда на Локомотив Пловдив - вратарят Станчо Бончев.



Двубоят Левски - ЦСКА "Червено знаме" е от 12-ия кръг на "А" група и завършва 1:1.



Дербито е от онези знакови сблъсъци, които се очакват с огромно нетърпение, а след това остават в съзнанието на привържениците на двата тима (и не само!) от цялата страна като незаличим спомен.



Стадион "Васил Левски" се пука по шевовете, като според родните медии на трибуните присъстват 65 000 зрители. Всички те могат да назоват без никакво затруднение играчите от двата отбора...



"Интересен, вълнуващ дерби-мач преминал през остри положения. За дълги периоди един от съперниците имаше превъзходство и довеждаше другия в тежко състояние," пише в репортажа си вестник "Народен спорт".



"В едри черти това изглеждаше така: първо полувреме – за ЦСКА "Ч. знаме“, второто – за "Левски“. Наградата бе съответно по един гол."



"Армейците", в чиито редици е и Христо Бонев, излизат напред в резултата в 10-ата минута, когато Димитър Марашлиев е точен след великолепно двойно подаване с Димитър Якимов, припомня популярната страница "Голове, метри, секунди".



Следват нови силни минути за ЦСКА, но стражът на Сините Бисер Михайлов (б.р. баща на Борислав Михайлов) е на висота, а след удар на Марашлиев топката среща гредата.



След почивката обаче Левски е преобразен и закономерно стига до изравнителния гол - точен в 61-ата минута е Георги Соколов.



ЛЕВСКИ - ЦСКА "ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ" 1:1 (0:1)



ГОЛМАЙСТОРИ: 0:1 Димитър Марашлиев (10), 1:1 Георги Соколов (61)



Левски: Бисер Михайлов, Стоичко Пешев, Иван Здравков, Иван Вуцов, Кирил Ивков, Янко Кирилов, Цветан Веселинов, Георги Соколов, Георги Аспарухов, Христо Илиев (капитан), Сашо Костов.



ЦСКА: Станчо Бончев, Иван Василев, Борис Гаганелов (капитан), Христо Маринчев, Димитър Пенев, Аспарух Никодимов, Борис Станков (33-Никола Радлев), Цветан Атанасов, Христо Бонев, Димитър Якимов, Димитър Марашлиев.



СЪДИЯ: Тодор Геров



СТАДИОН: "Васил Левски" - 65 000 зрители