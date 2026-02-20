ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито! Двукратен носител на приза "Футболист №1 на Локомотив" празнува днес юбилей
Автор: Стойчо Генов 10:24Коментари (0)186
© Plovdiv24.bg
Бившият капитан на Локомотив Пловдив Здравко Лазаров - Електричката, празнува днес юбилей. Нападателят, който остави траен спомен с изявите си за черно-белите, навършва 50 години. Той е избиран два пъти от феновете за Футболист №1 на Локомотив (2010 и 2011 година).

Електричката е роден в град Септември, но е юноша именно на Локомотив Пловдив. Играе 3 сезона за "смърфовете", записвайки 97 мача и 26 гола за първенството.

Подвизавал се е още в Янтра (Габрово), ЦСКА, Миньор, Славия, Левски, Черно море, Монтана и Хебър. През последните годинини Здравко Лазаров е неизменна част от отбора на Локомотив Пловдив - ветерани.

Общо 7 години Електричката играе в турското елитно първенство. С отбора на Коджаели става носител на купата през 2002 година. Подвизава си също така в Газиантеп и Ерджие, а през 2008 година преминава в руския Шинник. В продължение на 10 години е национал на България.

Здравко Лазаров записва над 700 мача в богатата си кариера. Женен е, като има син и дъщеря.

Екипът на Plovdiv24.bg поздравява Здравко Лазаров за рождения ден и му желае още много успехи в живота.
