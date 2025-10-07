ИЗПРАТИ НОВИНА
Гонзо даде за пример Локо (Пд) и призова други клубове да проявят повече разум
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:21Коментари (3)511
Официална позиция на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

През последните седмици отново ставаме свидетели на вълна от коментари, обвинения и публични декларации по адрес на съдийството в родния футбол. Разбирам емоцията, защото футболът е страст, а всяка грешка – особено когато засяга любимия отбор – болезнена. Но едно е сигурно: в основата на футбола стоят уважението, смирението и вярата в честната игра. Без тях губим смисъла на всичко, което градим.

В понеделник Съдийската комисия проведе поредната си открита пресконференция – с конкретни обяснения, анализи и примери за всички спорни ситуации в кръговете след предходната пауза за националните отбори. Този вид среща с медиите се превръща в традиционна и няма да се откажем. Вярваме, че само с открит диалог може да възстановим доверието. И все пак – колкото повече се стараем да бъдем открити, толкова по-често виждам как този труд остава неоценен.

Виждаме цяло ново поколение съдии, които растат, учат и заслужават шанс. Ако обаче всеки път, когато нещо не ни хареса, настояваме "да ги махнем всичките“, ние просто ще заличим труда и развитието на десетки млади хора, които са избрали трудния път да служат на играта.

Прочетох внимателно изявленията на някои клубни ръководители. Разбирам разочарованието им, но не приемам идеята, че решението на проблема е да се откажем от българските съдии. Това би означавало да се откажем от собственото си бъдеще. Никой няма да дойде отвън и да ни го изгради. Отговорността е наша.

Истината е, че съдийството често се превръща в най-удобното оправдание за чужди грешки – и това не е пътят напред. Когато един отбор губи, причините рядко са само в отсъжданията. И е редно, първо, всеки клуб да погледне вътре в себе си – в подготовката, в организацията, в дисциплината – и едва след това да сочи с пръст.

Ще отбележа и нещо друго: онези, които действително са били ощетени, обикновено са най-смирените. Те не викат, не заплашват, не вадят декларации всяка седмица. Те работят. Виждам това в поведението на Локомотив (Пловдив), Септември и Локомотив (София) – клубове, които реагираха с уважение и реализъм дори когато имаше повод за недоволство. Така се дава пример.

Призовавам всички – ръководители, треньори, играчи и фенове – да проявят повече разум, умереност и позитивност. Нека заедно градим, а не рушим. Българският футбол има нужда не от война на думи, а от работа, търпение и обща посока. Когато всички започнем да поемаме отговорност, а не да я прехвърляме, тогава ще имаме и съдийство, и първенство, и национален футбол, с които да се гордеем.

Футболът не е само победа. Той е чест, уважение и вяра в играта. Нека не го забравяме.
Още по темата: общо новини по темата: 408
06.10.2025
03.10.2025
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
23.09.2025
Аз това го казвам от край време. Локомотив е пример за всичко. Затова има победи, затова хората ни уважават. Не като индианците, само реват и само се чудят кой да приебът и да прецакат и да излъжат, ей затова чакаха едно време 10 мача първи победа на Гомнежа ей затова сега са със 6 поредни загуби на Гомнежа. Затова падат редовно с по 5 бахура на Гомнежа. Скоро няма и да бият. Съдбата си знае работата.
Статистика: