© виж галерията Студенти от Медицински университет - Пловдив взеха участие на 10-ия световен междууниверситетски шампионат в Барселона, на който премериха сили 6000 младежи.



Представители на университети от Великобритания, Швеция, Италия, Сърбия, Белгия, Унгария, Нидерландия, Турция, Алжир, Китай, Коста Рика, Египет, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Словакия, Кувейт, Либия, Непал, Катар, Пакистан, Румъния, Ливан изпратиха свои представители да защитават имиджа на университетите, в които се обучават.



Официалното откриване се състоя на открит колодрум, построен за олимпийските игри в Барселона през 1992 година. След изключително ефектно шоу с барабани представителните отбори на всяка от държавите участнички дефилираха на терена, развявайки родните флагове. Впечатляваща заря сложи финал на церемонията.



Спортовете, в които участниците се състезаваха, бяха футбол, футзал, баскетбол, волейбол, хандбал, ръгби, тенис на корт, падел, тенис на маса, бадминтон, плуване, лека атлетика и мажоретки.



Пловдивските студенти, сред които и англоезично обучение, се представиха достойно, достигайки до осминафинали на футбол, като Мартин Драганов отбеляза пет гола. До четвъртфинали на тенис на корт стигна Виолина Митрофанова от Медицинския колеж.



Женският волейболен тим също се класира за осминафинали. 5 победи от 11 мача извоюваха двамата ни състезатели на тенис на маса – Димитър Делев и Кристиян Георгиев. Достойно се представиха и момчетата волейболисти, водени от треньора Георги Узунов.



За подготовката и успешното представяне на момчетата и момичетата от МУ-Пловдив се грижиха също треньорите Костадин Каналев – футбол, Иван Иванов – тенис на маса, Красимир Стойков – тенис на корт, Албена Иванова – лека атлетика, която се изяви и като съдия на състезанията на мажоретните отбори. Пловдивската делегация бе водена от директора на Департамента за езиково и специализирано обучение доц. Димитър Мирчев.



Треньорите участваха в семинари със свои колеги от различни университети, на които бяха обсъждани учебните планове и програми по спорт, възможностите за обмяна на добри практики, следващото издание на шампионата. Обсъжда се идея за формиране на мажоретен състав в МУ-Пловдив.