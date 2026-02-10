ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (17)
България ще участва с пълен състав на Европейското по стрелба с лък в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:08
©
България ще участва с пълен национален отбор на Европейското първенство по стрелба с лък в зала, което ще се проведе в периода 16-21 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив. Състезанието ще събере водещите европейски стрелци и ще предостави възможност на българските състезатели да се представят на най-високо континентално ниво пред родна публика.

Състезанията ще се проведат в трите основни дивизии - рекърв, компаунд и гол лък, във възрастовите групи мъже и жени, както и младежи и девойки до 21 години.

Участниците ще премерят сили както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини, а за първи път в историята, в зала ще бъдат включени и смесените отбори - новост, която обещава допълнителни емоции и зрелищни двубои.

Сред българските представители личат както имената на защитаващия титлата си Иван Банчев, втората при кадетките от Европейската Младежка Купа за 2025 г. Рая Иванова, така и родни таланти а и някои абсолютни дебютанти на международната сцена.

Пълен състав на националния отбор на България

Рекърв:

Мъже: Иван Банчев, Атанас Петров, Станислав Стамов

Жени: Добромира Данаилова, Йорданка Смолянска, Мартина Иванова

Девойки: Пламена Тодорова, Рая Иванова, Яна-Мария Онищенко

Младежи: Благой Тодоров, Емил Христов, Ростислав Христов

Компаунд:

Мъже: Александър Пагу, Виктор Петров, Йордан Костадинов

Жени: Мария Добрева, Дениза Величкова, Калинка Иванова

Девойки: Дария Златева, Славея Сънкова, Цвета Досева

Гол лък:

Мъже: Васил Гергинов, Теньо Банков, Асен Пейчев

Жени: Маноела Дойчинова

Девойки: Дара-Мария Павлова, Деница Димитрова

Младежи: Кристиян Илиев

Програмата на състезанието предвижда:

16 февруари - официални тренировки в две сесии, 09:00-12:00 и 15:00-18:00

17 февруари - квалификации в две сесии, 09:00-12:00 и 15:00-18:00 - първите 32-ма състезатели във всяка категория се класират за елиминациите, а позицията в квалификациите им определя противника срещу когото ще се изправят в 1/16 елиминациите

18 февруари - през целия ден ще се провеждат индивидуални елиминации до полуфинал включително

19 февруари - в сутрешната сесия ще се проведат отборните елиминации, включително и финалите за бронз, а следобед смесените двойки правят своя официален дебют в международния спортен календар,

20 февруари - ще се проведат всички финали за злато при отборите и смесените отбори във формат на алтернативна стрелба, а след тях ще бъде и награждаването в отборните надпревари

21 февруари - е кулминационния ден за всички индивидуални надпревари, които ще се проведат също във формат на алтернативна стрелба

Европейското първенство по стрелба с лък в зала в Пловдив е значимо международно спортно събитие и важна възможност за развитие и популяризиране на този спорт в България. Това е 22-ро издание на тази надпревара в историята на Европейската Федерация Стелба с Лък и броят от над 400 на участващи състезатели и официални лица е най-голям в историята на провеждането му.

Българската Федерация Стрелба с Лък пожелава успех на всички национални състезатели и кани любителите на спорта да подкрепят състезанията на живо, като входа е свободен за всички желаещи през всички дни на надпреварата.
