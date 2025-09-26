ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивските пожарникари станаха вицешампиони в държавното по волейбол
Отборът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив завоюва второ място на Републиканското първенство по волейбол на Министерството на вътрешните работи.

В спортната надпревара, която се проведе в курортното селище Кранево, участваха отбори на служители от различни структури на МВР от цялата страна.

След оспорвана борба пловдивският тим достигна до финала, където отстъпи на отбора на ОДМВР – Варна, като така се нареди на почетното второ място.

Съставът на пловдивския отбор включваше служители от различни районни служби:

Мариан Маринов, Атанас Митрев, Иван Балабанов и Борислав Чукалов – от Четвърта РСПБЗН – Пловдив;

Веселин Ганчев – от Втора РСПБЗН – Пловдив;

Петко Лазаров – от Трета РСПБЗН – Пловдив;

Костадин Бишуров – от РСПБЗН – Садово;

Костадин Пенджаков – от СДВР;

Златан Йорданов – стажант в РДПБЗН – Пловдив.

Призът за "Най-полезен състезател“ на турнира беше присъден именно на представител на Пловдивската дирекция – стажанта Златан Йорданов, който се отличи с отлична игра и ключов принос за успеха на отбора.

С постижението си колегите отново доказаха, че служителите на РДПБЗН – Пловдив са сплотен екип не само при действия в сложни пожаро-спасителни ситуации, но и на спортното поле, където демонстрират отлична подготовка, колективен дух и воля за победа.

Поздравяваме нашите участници за достойното представяне и им желаем още много успехи в спортните състезания на МВР, заявиха от пловдивската Пожарна.
