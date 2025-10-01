© виж галерията За втора поредна година район "Северен“ организира спортен празник в училище "Райна Княгиня“ - част от кампанията "Спортът е в Северен“, която стартира миналата година и вече се превърна в традиция. Учениците от първи до четвърти клас имаха възможност да се запознаят с различни спортове и да се включат в игри и демонстрации, водени от професионални треньори и състезатели.



В празника участваха представители на:



ПФК Локомотив Пловдив, Баскетболен клуб Локомотив Пловдив, Волейболен клуб Локомотив Авиа Пловдив, Боксов клуб Лаута Арми.



Събитието се проведе с любезното домакинство на Мария Гайдарова, директор на училището, и в присъствието на Николай Бухалов, заместник-кмет по спортни дейности на община Пловдив, както и Венцислава Любенова, кмет на район "Северен“.



Г-жа Любенова сподели: "Радостта и ентусиазмът на децата показват колко важен е спортът за тяхното развитие – тук се създават първите им мечти, дисциплина и любов към активния живот.“



Децата с много настроение направиха своите първи стъпки във футбол, баскетбол, волейбол и бокс – заедно с професионалистите от клубовете на Локомотив Пловдив.



Кампанията "Спортът е в Северен“ е дългосрочна инициатива на район "Северен“, чиято мисия е да насърчава спорта и здравословния начин на живот сред подрастващите, като същевременно изгражда мост между училищата и спортните клубове – общност, в която децата откриват вдъхновение, приятелство и бъдещи успехи.