Пловдивско училище интегрира спортните клубове в града, идеята е революционна

СУ "Любен Каравелов" е първото пловдивско училище, което ще интегрира спортните клубове в града. Това съобщи доскорошният началник на отдел "Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив Иван Запрянов.
Ето какво написа той в личния си профил във Фейсбук, където публикува и няколко снимки с директора на училището:
Днес започва нещо, което дълго време беше само идея.
Първото училище в България, което реално ще приложи Стратегията за интеграция на спортните клубове в училищата, е СУ "Любен Каравелов“ – Пловдив.
Заедно с ръководството на училището направихме конкретните стъпки, с които моделът "Спортът влиза в класната стая“ преминава от концепция към реално действие.
Тук спортът няма да бъде просто час по програма.
Тук училището и спортните клубове ще работят рамо до рамо.
Тук децата ще имат достъп до лицензирани треньори, различни спортове и реален избор.
Това е първата крачка към по-здраво, по-дисциплинирано и по-уверено младо поколение.
Благодаря на ръководството на СУ "Любен Каравелов“, в лицето на директора г-н Ивайло Димов и заместник-директора г-жа Джулия Ботева, за доверието и смелостта да бъдат първи.
Истинската промяна започва винаги с онези, които имат волята да поведат.
Днес поставяме началото !