Спортните новини: Днес (4) | Вчера (17)
Пловдивско училище интегрира спортните клубове в града, идеята е революционна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40Коментари (0)674
©
СУ "Любен Каравелов" е първото пловдивско училище, което ще интегрира спортните клубове в града. Това съобщи доскорошният началник на отдел "Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив Иван Запрянов.

Ето какво написа той в личния си профил във Фейсбук, където публикува и няколко снимки с директора на училището:

Днес започва нещо, което дълго време беше само идея.

Първото училище в България, което реално ще приложи Стратегията за интеграция на спортните клубове в училищата, е СУ "Любен Каравелов“ – Пловдив.

Заедно с ръководството на училището направихме конкретните стъпки, с които моделът "Спортът влиза в класната стая“ преминава от концепция към реално действие.

Тук спортът няма да бъде просто час по програма.

Тук училището и спортните клубове ще работят рамо до рамо.

Тук децата ще имат достъп до лицензирани треньори, различни спортове и реален избор.

Това е първата крачка към по-здраво, по-дисциплинирано и по-уверено младо поколение.

Благодаря на ръководството на СУ "Любен Каравелов“, в лицето на директора г-н Ивайло Димов и заместник-директора г-жа Джулия Ботева, за доверието и смелостта да бъдат първи.

Истинската промяна започва винаги с онези, които имат волята да поведат.

Днес поставяме началото !
