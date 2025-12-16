© виж галерията След шестгодишно прекъсване бяха възобновени Националните ученически игри за ученици от град Пловдив и Пловдивска област. Ученическия шампионат по плуване, който се проведе в новия плувен комплекс "Младост", стана възможен по инициатива на Българската асоциация "Спорт в училище“ със съдействието на Община Пловдив и събра 163 ученици от 35 училища в региона.



Учениците от V–VII клас на СУ "Свети Патриарх Евтимий“ се представиха изключително успешно, като завоюваха първо място и купата в отборното плуване в състав Стоян Божинов, Филип Прафхов, Симеон Крайнов и Александър Стойчев.



В индивидуалните дисциплини по плуване същите се отличиха и с медали:



Симеон Крайнов от VIБ клас спечели златни медали в дисциплините 50 метра кроул и 50 метра бътерфлай;



Стоян Божинов от VIIА клас спечели сребърен медал на 100 метра съчетано плуване (бътерфлай, гръб, бруст и кроул) и бронзов медал на 50 метра бътерфлай;



Филип Прахов от VIIЖ клас завоюва сребърен медал на 50 метра кроул и бронзов медал на 100 метра съчетано плуване (бътерфлай, гръб, бруст и кроул);



Александър Стойчев от VIБ клас се пребори за бронзови медали в дисциплините 50 метра бруст и 50 метра бътерфлай.



Постигнатите резултати са повод за гордост и доказателство за високото ниво на подготовка и спортния дух на нашите ученици, обявиха от СУ "Свети Патриарх Евтимий“.