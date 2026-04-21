Община Калояново започна работа по големия спортен проект в село Житница. Изпълнява се Етап 2. Ще бъдат изградени многофункционално игрище, зона за силова подготовка на открито, детска спортна площадка, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината. Проектът е "Обособяване на зона за спорт и отдих" и е финансиран от Министерството на младежта и спорта по споразумение, подписано с ресорното ведомство.

Зоната за спорт е разположена на площ малко над 3 180 кв. м. По проекта ще бъдат изградени и алеи. Стойността на Етап 2 е в размер на близо 260 000 евро.

Припомняме, че в Етап 1 беше изградено ново футболно игрище, бяха ремонтирани съблекалните на сградата, която ползват състезателите.