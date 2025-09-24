© виж галерията Пловдив е водеща сила в силовия трибой. Пловдивските състезатели оставиха ярка следа на най-големия национален форум по класически силов трибой, като с множество медали и впечатляващи постижения доказаха, че упоритостта, дисциплината и духът на отбора се превръщат в сила, която печели.



Състезанието в Кърджали събра над 150 участници от цялата страна и премина при изключително високо ниво на конкуренция, динамика и спортен дух. Сред най-отличилите се клубове бе отборът на "Стронг“ Пловдив, който е част от клуб “Масъл Арт". Той беше представен от десет състезатели и завоюва редица призови места.



При жените Ирина Цветкова стана шампионка в категория до 69 кг с впечатляващите резултати: 140 кг в клека, 75 кг в лежанката и 190 кг в мъртвата тяга, с общо 405 кг в трибоя. Тя се нареди и на второ място в абсолютната класация при жените.



В категория до 84 кг Маргарита Христофорова също донесе златен медал на клуба, след като постигна 150 кг в клека, 70 кг в лега и 145 кг в тягата.



При мъжете Георги Николаев в категория до 66 кг се окичи със сребърен медал в трибоя. В категория до 74 кг Венцеслав Каракитуков се отличи със злато в клека (230 кг), сребро в лега (155 кг) и бронз в общия резултат с 580 кг. Кирил Вълчанов стана двоен шампион в категория до 83 кг, като спечели злато в клека с 270 кг и в тотала с 685 кг.



В категория до 93 кг Валентин Матанов заслужи бронзов медал в мъртвата тяга с постижение от 275 кг. Християн Дончев триумфира в категория до 105 кг, където спечели първо място в трибоя с общ резултат от 740 кг.



Във възрастовата група на ветераните също бяха постигнати значими успехи. Илия Илиев се класира втори в тотала при ветераните до 50 години в категория до 93 кг. При ветераните до 60 години в категория над 120 кг Ангел Вангелов завоюва злато, след като постигна 195 кг в клека, 150 кг в лега и 230 кг в мъртвата тяга.



Клуб “Масъл Арт" - Пловдив поздравява състезатели от своя отбор "Стронг“ за достойното представяне и завоюваните медали и им пожелава още повече лични рекорди, борбен дух и бъдещи успехи на национално и международно ниво.