"Една новина от тази сутрин. Пловдив през 2028 година ще кандидатства за Европейска столица на спорта. Това е през комуникацията с нашите представители в Европейския парламент. Знаете, че вчера имах среща с всички спортни клубове и набелязахме няколко точки, с които да си бъдем взаимно полезни", заяви кметът на Пловдив.



"Тук ще искаме помощта и на отдел "Образование", където трябва да имаме съвместни цели, съответно и допирни точки. За да може да направим освен високото спортно майсторство и масовия спорт популярен в града ни. Това е една възможност, след като имаме едни от най-добрите спортни бази в държавата, да направим така, че да популяризираме нашия град с още повече събития", добави още Костадин Димитров.



