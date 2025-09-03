ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта
Автор: Стойчо Генов 11:39Коментари (0)265
© Plovdiv24.bg
Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Новината обяви днес кметът на града Костадин Димитров.

"Една новина от тази сутрин. Пловдив през 2028 година ще кандидатства за Европейска столица на спорта. Това е през комуникацията с нашите представители в Европейския парламент. Знаете, че вчера имах среща с всички спортни клубове и набелязахме няколко точки, с които да си бъдем взаимно полезни", заяви кметът на Пловдив.

"Тук ще искаме помощта и на отдел "Образование", където трябва да имаме съвместни цели, съответно и допирни точки. За да може да направим освен високото спортно майсторство и масовия спорт популярен в града ни. Това е една възможност, след като имаме едни от най-добрите спортни бази в държавата, да направим така, че да популяризираме нашия град с още повече събития", добави още Костадин Димитров.

Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на градоначалника и по други интересни теми за Пловдив!

