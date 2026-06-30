Кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместникът му Николай Бухалов, Ласка Ненова - генерален мениджър BG Бъди активен и доц. Ангел Джамбов от Медицински университет - Пловдив представиха кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 г., предава Plovdiv24.bg.

Амбицията на кмета и екипа му е в Пловдив да се развива не само професионалният спорт, а и масовият. Според Димитров може да се изберат спортни личности, които да мотивират възрастните хора, които правят гимнастика в парка.

Говорейки за масовия спорт, не може да не говорим за спортната база. Наскоро поставихме една тенис маса на открито. Определени са 16 места в целия град, ще започнем да ги ремонтираме. Така близо до вашия дом ще има спортна зона - коментира кметът Костадин Димитров.

Пловдив има подходяща база за Европейска столица на спорта - Гребна база, стадион Пловдив, тенис кортове и всички съпътстващи дейности. Единствено леката атлетика остава малко встрани засега. Спортното стрелбище се проектира, има идея старият плувен басейн да се ремонтира, стадионите вървят - изброи градоначалникът и специално благодари на заместника си - двукратният олимпийски шампион по гребане кану Николай Бухалов.

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Пловдив заслужава титлата Европейска столица на спорта, защото от древни времена тук има спорт, убеден е заместник-кметът. Община Пловдив финансира над 150 клуба по различен вид спорт, в които тренират не само професионалисти, а и обикновени хора. Спортните площадки се реновират и ще се ползват от хора на възраст 8 до 88 години.

Спортът е превенция. Ако искаме да има здраве, трябва да обърнем внимание на спорта за професионалисти, любители, да направи гражданите на Пловдив по-подвижни и по-здрави - каза Николай Бухалов.

Доц. Ангел Джамбов от МУ - Пловдив посочи, че физическата активност е защитен фактор пред редица здравни проблеми. Физическата активност зависи не само от личността, а и от средата, в която се живее.

Пловдив има дадености: компактен град, има подходящи градски пространства. Изследователи от Виена впечатлени от нашата градска среда - каза доц. Ангел Джамбов.

Апликационната форма съдържа информация по 12 критерия - спортна база, клубове и работата на общината с тях, дори информация от изследване, което показва кои райони са най-активно спортуващите, посочи Ласка Ненова. За екипа е било важно да покаже, че двете столици (Европейска столица на културата 2019 г. и Европейска столица на спорта 2028 г.) са двете лица на един и същ град.

© Plovdiv24.bg

Планира се през 2027 и 2028 г. да се обърне внимание както на професионалния спорт, така и на масовия. Програмата за 2028 г. е 6 страници и включва традиционните спортни събития, спортен туризъм, покани към чуждестранни организатори на спортни събития.

През октомври на 3-дневно посещение ще пристигне международна оценителна комисия, която ще направи преглед на спортните обекти. Месец по-късно се очаква решението, каза Ласка Ненова.

Кметът Костадин Димитров съобщи в заключение, че Пловдив заслужава да бъде Европейска столица на спорта, тъй като градът е домакин на различни първенства - европейско по футбол за младежи, бойни спортове, плуване, лека атлетика.